عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 36 من العدوان الإسرائيلي على القطاع

رام الله - دنيا الوطناستشهد عشرات المواطنين، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، براً، وبحراً وجواً، وسط محاصرة لآلاف الجرحى والنازحين لمربع المستشفيات بمدينة غزة.ووفق مصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً لعائلة بدوان غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، واصابة العشرات.وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني سبعة شهداء وعشرات الجرحى من منزل منير الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.كما استشهدت مواطنة، وأصيب عشرات المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمدان بالقرب مسجد المجاهدين في منطقة المعسكر غرب خانيونس.كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لمواطن من عائلة فياض شرق بلدة القرارة شمال خانيونس، والحديث عن إصابات.وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.