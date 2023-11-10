مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

حماس: مجزرة الاحتلال بحق النازحين بصلاح الدين وبمدرسة البراق وصمة عار على جبين الإنسانية

حماس: مجزرة الاحتلال بحق النازحين بصلاح الدين وبمدرسة البراق وصمة عار على جبين الإنسانية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن مجزرة الاحتلال بحق النازحين على طريق صلاح الدين وفي مدرسة البراق؛ "وصمة عار على جبين الإنسانية، وشعبنا لن ينكسر أمام هذه الفاشية المجرمة".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "قتل الاحتلال لأكثر من 50 شهيداً في هذه المجزرة، واستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم، أمام سمع وبصر العالم؛ لَتشكِّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء".

وتابعت حماس: بأن "من يظن أن هذه المجازر التي تتم بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، والتي داست من خلالها على كل القوانين والقواعد الإنسانية؛ ستكسر شعبنا ومقاومته، فهو واهم، ولا يعرف طبيعة هذا الشعب الجبار ومقاومته الباسلة المتجذرون في هذه الارض والمتمسكون بحقوقهم حتى التحرير والعودة بإذن الله".

أخبار ذات صلة

حماس: مجزرة الاحتلال بحق النازحين بصلاح الدين وبمدرسة البراق وصمة عار على جبين الإنسانية

حماس: مجزرة الاحتلال بحق النازحين بصلاح الدين وبمدرسة البراق وصمة عار على جبين الإنسانية

مبعوث أميركي: مستقبل سكان غزة هو في غزة وليس بأي مكان آخر

مبعوث أميركي: مستقبل سكان غزة هو في غزة وليس بأي مكان آخر

الخارجية تُحذر من مخاطر التركيز على مستقبل غزة

الخارجية تُحذر من مخاطر التركيز على مستقبل غزة

الرئيس عباس: الحلول الأمنية والعسكرية لن تجلب الأمن والسلام ولن نقبل بإعادة احتلال غزة

الرئيس عباس: الحلول الأمنية والعسكرية لن تجلب الأمن والسلام ولن نقبل بإعادة احتلال غزة

دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات

دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات

شاهد: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مبنى العيادات بمجمع الشفاء الطبي

شاهد: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مبنى العيادات بمجمع الشفاء الطبي

شاهد: شهداء إثر قصف إسرائيلي بمحيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

شاهد: شهداء إثر قصف إسرائيلي بمحيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

13 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

13 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئاسة: إسرائيل تصعد من حربها الشاملة على شعبنا في غزة والضفة

الرئاسة: إسرائيل تصعد من حربها الشاملة على شعبنا في غزة والضفة

ثمانية شهداء برصاص الاحتلال في جنين

ثمانية شهداء برصاص الاحتلال في جنين

أسامة حمدان: كتائب القسام تنزل يومياً خسائر فادحة بصفوف العدو

أسامة حمدان: كتائب القسام تنزل يومياً خسائر فادحة بصفوف العدو

رئيس سلطة المياه: قطاع غزة يشهد كارثة حقيقية تهدد الوجود الإنساني

رئيس سلطة المياه: قطاع غزة يشهد كارثة حقيقية تهدد الوجود الإنساني

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الجنود منذ بدء التوغل البري للقطاع إلى 33

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الجنود منذ بدء التوغل البري للقطاع إلى 33

الصحة بغزة: 10569 شهيداً بعد 33 يوماً من العدوان على القطاع

الصحة بغزة: 10569 شهيداً بعد 33 يوماً من العدوان على القطاع

18 شهيداً في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة شحادة وسط القطاع

18 شهيداً في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة شحادة وسط القطاع

الشيخ: نرفض استلام اموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل وضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة

الشيخ: نرفض استلام اموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل وضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

السيسي يدعو لموقف دولي &quot;حاسم&quot; لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً