حماس: مجزرة الاحتلال بحق النازحين بصلاح الدين وبمدرسة البراق وصمة عار على جبين الإنسانية





وتابعت حماس: بأن "من يظن أن هذه المجازر التي تتم بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية، والتي داست من خلالها على كل القوانين والقواعد الإنسانية؛ ستكسر شعبنا ومقاومته، فهو واهم، ولا يعرف طبيعة هذا الشعب الجبار ومقاومته الباسلة المتجذرون في هذه الارض والمتمسكون بحقوقهم حتى التحرير والعودة بإذن الله".

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن مجزرة الاحتلال بحق النازحين على طريق صلاح الدين وفي مدرسة البراق؛ "وصمة عار على جبين الإنسانية، وشعبنا لن ينكسر أمام هذه الفاشية المجرمة".وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "قتل الاحتلال لأكثر من 50 شهيداً في هذه المجزرة، واستمراره في ارتكاب المزيد من الجرائم، أمام سمع وبصر العالم؛ لَتشكِّل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء".