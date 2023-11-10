مبعوث أميركي: مستقبل سكان غزة هو في غزة وليس بأي مكان آخر

قال المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، اليوم الجمعة، إن "مستقبل سكان غزة هو في غزة وليس في أي مكان آخر. ونحن لا نؤيد، كمبدأ أساسي، أو نرغب في رؤية تشريد سكان غزة".



وأضاف في إحاطة خاصة عبر الإنترنت، بأنه "يجب أن يكون لدى أولئك الموجودين الآن في الجنوب كل القدرة على العودة إلى الشمال عندما يكون ذلك آمناً".





وتابع ساترفيلد: "نحن نرى مستقبلا في غزة يحدده الفلسطينيون. ونرى حاجة مطلقة إلى وجود عنوان مشترك للضفة الغربية وغزة، لا فصل بينهما".





وأعرب المبعوث الأميركي عن اعتقاده بأن "حل الدولتين هو الضامن النهائي الوحيد لمستقبل سلمي لإسرائيل، وكذلك للفلسطينيين".



وأكد بأن "مستقبل سكان غزة يكمن في غزة، وليس التهجير إلى بلدان أخرى. وأعتقد أن هذه يجب أن تظل نقطة أساسية".



رام الله - دنيا الوطن