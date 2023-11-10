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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: الحلول الأمنية والعسكرية لن تجلب الأمن والسلام ولن نقبل بإعادة احتلال غزة

الرئيس عباس: الحلول الأمنية والعسكرية لن تجلب الأمن والسلام ولن نقبل بإعادة احتلال غزة
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، إن الحلول الأمنية والعسكرية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، مشدداً على أن "هذه الظروف الصعبة تتطلب منا رص الصفوف وتمتين جبهتنا الوطنية لتحقيق مشروعنا الوطني".

وأكد الرئيس عباس في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الـ 19 لوفاة الرئيس الرحل ياسر عرفات، بأن منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة القرار الوطني المستقل، مشيراً إلى أن ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية.

وشدد على أن "قتل الآلاف من الأطفال والنساء إجرام ووحشية لا يمكن القبول به، ولن نقبل بتكرار نكبة 1948 وشعبنا لن يترك وطنه وأرضه".

وتابع الرئيس عباس بأن "ما يحدث في الضفة والقدس جرائم تطهير عرقي وتمييز عنصري، ولأهلنا في غزة الأولوية ولن نتخلى عنهم فهم منا ونحن منهم".

وأكد الرئيس عباس بأننا "لن نقبل بإعادة احتلال قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء منه تحت أي مسمى كان".

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