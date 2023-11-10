دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة اليوم الجمعة، إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرين داخل المستشفيات بلا ماء وبلا طعام ويتعرضون للموت في أي لحظة.وتابع القدرة: بأن "على العالم أن يخجل على نفسه أمام ما يرتكب من مجازر واستهداف ومحاصرة للمستشفيات دون أن يحرك ساكناً".