شاهد: شهداء إثر تنفيذ الاحتلال حزاماً نارياً بمحيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي عنيف استهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.





وشن الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة في محيط المستشفى الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.





وتسبب القصف بإحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.













رام الله - دنيا الوطن