مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

شاهد: شهداء إثر تنفيذ الاحتلال حزاماً نارياً بمحيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

شاهد: شهداء إثر تنفيذ الاحتلال حزاماً نارياً بمحيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي عنيف استهدف محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة في محيط المستشفى الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

وتسبب القصف بإحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف.


 


أخبار ذات صلة

شاهد: شهداء إثر تنفيذ الاحتلال حزاماً نارياً بمحيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

شاهد: شهداء إثر تنفيذ الاحتلال حزاماً نارياً بمحيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

13 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

13 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

الرئاسة: إسرائيل تصعد من حربها الشاملة على شعبنا في غزة والضفة

الرئاسة: إسرائيل تصعد من حربها الشاملة على شعبنا في غزة والضفة

مكتب نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ونسمح بوجود ممرات آمنة

مكتب نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ونسمح بوجود ممرات آمنة

هنية يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية في القاهرة

هنية يلتقي رئيس جهاز المخابرات المصرية في القاهرة

ثمانية شهداء برصاص الاحتلال في جنين

ثمانية شهداء برصاص الاحتلال في جنين

وزارة المالية تصدر بياناً بشأن رواتب موظفي السلطة

وزارة المالية تصدر بياناً بشأن رواتب موظفي السلطة

عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي مستمر في مناطق متفرقة من القطاع

عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي مستمر في مناطق متفرقة من القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ثمانية شهداء برصاص الاحتلال في جنين

ثمانية شهداء برصاص الاحتلال في جنين

رئيس سلطة المياه: قطاع غزة يشهد كارثة حقيقية تهدد الوجود الإنساني

رئيس سلطة المياه: قطاع غزة يشهد كارثة حقيقية تهدد الوجود الإنساني

18 شهيداً في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة شحادة وسط القطاع

18 شهيداً في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة شحادة وسط القطاع

بلدية غزة: خدمة جمع النفايات اقتصرت على المستشفيات ومراكز الإيواء بسبب شح الوقود

بلدية غزة: خدمة جمع النفايات اقتصرت على المستشفيات ومراكز الإيواء بسبب شح الوقود

الكيلة تُطلق التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في القطاع

الكيلة تُطلق التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في القطاع

بلينكن: لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة لمرحلة انتقالية

بلينكن: لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة لمرحلة انتقالية

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال شنّ الليلة الماضية أكثر من 250 غارة مخلفة مجازر عدة

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال شنّ الليلة الماضية أكثر من 250 غارة مخلفة مجازر عدة

السفير العمادي: نستنكر مزاعم جيش الاحتلال حول وجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد بغزة

السفير العمادي: نستنكر مزاعم جيش الاحتلال حول وجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد بغزة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

السيسي يدعو لموقف دولي &quot;حاسم&quot; لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً