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شؤون فلسطينية

13 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

13 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها
جراء عدوان إسرائيلي على جنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين ومخيمها إلى 13 شهيدا، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات الصباح.

وقالت الوزارة إن شهيدين وصلا مستشفى جنين الحكومي، أحدهما مجهول الهوية مصابا برصاصة في الصدر، أطلقها عليه جنود الاحتلال، وآخر مصابا في الرقبة والصدر، ما يرفع حصيلة الشهداء في المحافظة إلى 13، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وعرف من الشهداء: محمود حسين علي أبو ندى (43 عاما)، وأيهم محمد إبراهيم عامر ( 24 عاما) وهو شقيق الشهيد أيسر، ورأفت عمر أبو عقل (21 عاما)، والطفل محمد يوسف حازم زايد (15 عاما) من بلدة اليامون، ولطفي صايل حويطي "تركمان"، محمد ناصر حسن مطاحن (30 عاما)، وقيس رائد كمال دويكات (21 عاما) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، ومحمد عبد الكريم الصباغ (30 عاما)، ومعتصم فواز مصطفى عيسى (30 عاما) من قرية عانين غرب جنين، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة عددا منهم في مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت في المكان، أسفرت عن استشهاد 12 مواطنا، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة.

وأوضح شهود العيان أن قوات الاحتــلال حاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأشقاء: منير ونور وفداء سلامة ووالدهم، بعد مداهمة منزلهم، وتفتيشه. 

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، وداهمت قسم الطوارئ، ومنعت مركبات الإسعاف من إدخال الجرحى، وقامت بتفتيشها.

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