مكتب نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ونسمح بوجود ممرات آمنة

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "القتال في غزة مستمر".وأضاف البيان الذي نشره المتحدث باسم نتنياهو، أفير جندلمان عبر (تويتر)، بأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون الإفراج عن مخطوفينا"، وفق تعبيره.وأشار إلى أن "إسرائيل تسمح بوجود ممرات آمنة تمتد من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث مر فيها بالأمس فقط 50 ألف مواطن غزوي"، وفق زعمه، داعياً سكان القطاع إلى التوجه جنوباً، وفق وفق البيان.