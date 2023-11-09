مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

مكتب نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ونسمح بوجود ممرات آمنة

مكتب نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ونسمح بوجود ممرات آمنة
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن "القتال في غزة مستمر". 

وأضاف البيان الذي نشره المتحدث باسم نتنياهو، أفير جندلمان عبر (تويتر)، بأنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون الإفراج عن مخطوفينا"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "إسرائيل تسمح بوجود ممرات آمنة تمتد من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث مر فيها بالأمس فقط 50 ألف مواطن غزوي"، وفق زعمه، داعياً سكان القطاع إلى التوجه جنوباً، وفق وفق البيان.

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