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شؤون فلسطينية

ثمانية شهداء برصاص الاحتلال في جنين

ثمانية شهداء برصاص الاحتلال في جنين
أحد شهداء مدينة جنين برصاص الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، إلى ثمانية شهداء، إضافة إلى 14 إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة.

وأعلن مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، عن استشهاد الشاب أيهم محمد العامر (23 عاما)، من مخيم جنين، وهو شقيق الشهيد ايسر العامر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد ستة  مواطنين آخرين، لم تعرف هوياتهم بعد، عدد منهم متأثراً بجروحه الحرجة، بعد ان استهدفتهم طائرة مسيرة في مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وقال شهود عيان إن مواجهات واشتباكات عنيفة اندلعت في المكان، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة 14 آخرين على الأقل، بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة.

وأوضح شهود العيان أن قوات الاحتــلال تحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، وأنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المخيم، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، ولا تزال تمنع مركبات الاسعاف من الوصول إلى المصابين.

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