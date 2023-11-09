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شؤون فلسطينية

عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي مستمر في مناطق متفرقة من القطاع

عشرات الشهداء والجرحى بقصف إسرائيلي مستمر في مناطق متفرقة من القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، ودُُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن 65 مواطناً استشهدوا، وأصيب أكثر من 100 آخرين، وصلوا منذ فجر اليوم الخميس، إلى المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الحربية، قد قصفت عدة مبانٍ سكنية في مخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد 65 مواطنا وإصابة العشرات بجروح.

كما قصفت الطائرات الحربية عمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق لعائلة أبو خاطر تقع خلف عيادة الأقصى وسط بلدة بني سهيلا شرق خانيونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، وما زال آخرون  تحت الأنقاض.

فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، منزلا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى إلى إصابة العشرات الذين نُقل إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان متواصل برا وبحرا وجوا، ما أدى إلى استشهاد 10515 مواطنا حتى اللحظة، بينهم 4324 طفلا، و2823 سيدة، و649 مسنا، وإصابة أكثر من 26 ألفا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا، بينهم أكثر من 1350 طفلا.

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