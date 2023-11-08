أسامة حمدان: كتائب القسام تنزل يومياً خسائر فادحة بصفوف العدو

وقال القيادي في حماس: تعجز الكلمات عن وصف الصمود الأسطوري في غزة، ونقول لشعبنا الفلسطيني إن مقاومتكم وحركتكم لن تخذلكم وستواصل الدفاع عنكم".





وشدد على أن "العدو يتلقى ضربات موجعة لم يتوقعها في أسوأ كوابيسه وجيش الاحتلال عاجز عن التقدم ويراوح في نفس الأماكن التي دخلها منذ البداية".



