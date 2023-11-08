أسامة حمدان: كتائب القسام تنزل يومياً خسائر فادحة بصفوف العدو
قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن "المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، بأن "المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطاً برتبة كولونيل من وحدة شلداغ"، مشيراً إلى أن "الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه".
ودعا حمدان الهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات حماس، محملاً نتنياهو شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب.
وقال القيادي في حماس: تعجز الكلمات عن وصف الصمود الأسطوري في غزة، ونقول لشعبنا الفلسطيني إن مقاومتكم وحركتكم لن تخذلكم وستواصل الدفاع عنكم".
وشدد على أن "العدو يتلقى ضربات موجعة لم يتوقعها في أسوأ كوابيسه وجيش الاحتلال عاجز عن التقدم ويراوح في نفس الأماكن التي دخلها منذ البداية".
وأكد بأن "أبطال المقاومة ثابتون ويخرجون للعدو من فوق الأرض ومن تحتها والمقاومون معنوياتهم عالية وهم واثقون من هزيمة العدو".
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