مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه: قطاع غزة يشهد كارثة حقيقية تهدد الوجود الإنساني

رئيس سلطة المياه: قطاع غزة يشهد كارثة حقيقية تهدد الوجود الإنساني
أزمة كبيرة في المياه بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، أن قطاع غزة يشهد كارثة حقيقية تهدد الوجود الإنساني في ظل استمرار العدوان الممنهج الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفا خلاله جميع مقومات الحياة.

وأوضح خلال لقائه مديرة مؤسسة العمل ضد الجوع سيفيتلانا كابوستيان، اليوم الأربعاء، أن حجم الدمار الكبير الذي طال جميع المرافق ومنها قطاع المياه والصرف الصحي يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب، وتضرر منشآت الصرف الصحي الذي ينذر بتدفق المياه العادمة، وما تشكله من أخطار جمة تتمثل في انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة، ما يتطلب تدخلا عاجلا، والتعاون الفاعل من جميع الأطراف للحد من الكارثة.

وأكد غنيم أن الأولوية لدى سلطة المياه حاليا، هي العمل على تأمين إدخال الوقود إلى غزة، لإعادة تشغيل المحطات وضمان عودة ضخ المياه النظيفة.

وشدد غنيم على أهمية العمل المثمر من المؤسسات والهيئات العاملة في قطاع المياه، لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وبذل جميع الأطراف الجهود اللازمة لضمان توفير هذه المواد وإدخالها، وعلى رأسها الوقود.

ولفت إلى أن ما تم رصده حتى اليوم من أضرار وتدمير، لا يُظهر الحجم الفعلي والحقيقي لما هو موجود على الأرض.

من جانبها، أكدت كابوستيان أن الوضع في غزة خطير، وهناك كارثة مائية نشهدها، وعملنا منذ بداية العدوان على محاولة تأمين مياه الشرب للمواطنين، ولكن في ظل منع وصول المساعدات باتت جميع الجوانب الإنسانية معدومة.

وأبدت استعدادها للتعاون والتنسيق مع سلطة المياه بشكل مستمر، لتوفير الاحتياجات اللازمة، وضمان وصولها إلى المواطنين، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا على تقييم الوضع الحالي وتداعياته.

أخبار ذات صلة

رئيس سلطة المياه: قطاع غزة يشهد كارثة حقيقية تهدد الوجود الإنساني

رئيس سلطة المياه: قطاع غزة يشهد كارثة حقيقية تهدد الوجود الإنساني

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الجنود منذ بدء التوغل البري للقطاع إلى 33

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد قتلى الجنود منذ بدء التوغل البري للقطاع إلى 33

الصحة بغزة: 10569 شهيداً بعد 33 يوماً من العدوان على القطاع

الصحة بغزة: 10569 شهيداً بعد 33 يوماً من العدوان على القطاع

18 شهيداً في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة شحادة وسط القطاع

18 شهيداً في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة شحادة وسط القطاع

الشيخ: نرفض استلام اموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل وضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة

الشيخ: نرفض استلام اموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل وضعها شروط عدم الدفع لقطاع غزة

بلدية غزة: خدمة جمع النفايات اقتصرت على المستشفيات ومراكز الإيواء بسبب شح الوقود

بلدية غزة: خدمة جمع النفايات اقتصرت على المستشفيات ومراكز الإيواء بسبب شح الوقود

الكيلة تُطلق التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في القطاع

الكيلة تُطلق التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في القطاع

بلينكن: لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة لمرحلة انتقالية

بلينكن: لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة لمرحلة انتقالية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة:أكثر من 10 آلاف شهيد خلال العدوان.. والاحتلال يشن حرباً مسعورة على المستشفيات

الصحة بغزة:أكثر من 10 آلاف شهيد خلال العدوان.. والاحتلال يشن حرباً مسعورة على المستشفيات

قوة خاصة إسرائيلية تغتال أربعة فلسطينيين في مخيم طولكرم

قوة خاصة إسرائيلية تغتال أربعة فلسطينيين في مخيم طولكرم

اشتية: اقتطاع مبالغ جديدة من &quot;المقاصة&quot; قرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة

اشتية: اقتطاع مبالغ جديدة من "المقاصة" قرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة

الإعلامي الحكومي: بلاغات عن عشرات جثامين الشهداء بشوارع مدينة غزة جراء الغارات الليلة الماضية

الإعلامي الحكومي: بلاغات عن عشرات جثامين الشهداء بشوارع مدينة غزة جراء الغارات الليلة الماضية

بلدية غزة: كمية المياه التي تم ضخها منذ بدء العدوان تعادل ثلث احتياجات المدينة

بلدية غزة: كمية المياه التي تم ضخها منذ بدء العدوان تعادل ثلث احتياجات المدينة

الصحة بغزة: 9770 شهيداً منذ بدء الحرب.. وأمام المستشفيات ساعات فقط

الصحة بغزة: 9770 شهيداً منذ بدء الحرب.. وأمام المستشفيات ساعات فقط

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي في رام الله

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي في رام الله

خطة إسرائيلية لإدخال الوقود إلى القطاع.. هذه تفاصيلها

خطة إسرائيلية لإدخال الوقود إلى القطاع.. هذه تفاصيلها

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

السيسي يدعو لموقف دولي &quot;حاسم&quot; لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً