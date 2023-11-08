الصحة بغزة: 10569 شهيداً بعد 33 يوماً من العدوان على القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا والمجتمع الدولي لازال عاجزا عن وقف العدوان الغاشم.وأشار في مؤتمر صحفي عقده بغزة في اليوم الـ 33 للعدوان على القطاع، إلى أن الاحتلال الإٍسرائيلي ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيداً.وأكد القدرة بأن 49 % من الضحايا في الساعات الماضية كانوا من جنوب قطاع غزة، بما ينفي ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق آمنة، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق العوائل في القطاع إلى 1098 عائلة.وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10569 شهيداً من بينهم الشهداء، 4324 طفلاً و2823 سيدة، و649 مسن، وإصابة 26475 مواطناً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأفاد القدرة بأن وزارة الصحة تلقت 2550 بلاغاً عن مفقودين منهم 1350 طفلاً لازالوا تحت الانقاض منذ بدء العدوان، وقال إن الاحتلال الإسرائيلي زاد من استهداف الطواقم الصحية مما أدى استشهاد 193 كادراً صحياً وتدمير 45 سيارة الإسعاف.وأكد بأن المستشفيات تعمل حالياً على المولدات الثانوية لتشغيل العنايات المركزة وغرف العمليات واقسام الطوارئ فقط وباقي أجزاء المستشفيات بلا كهرباء.