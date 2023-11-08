قيادي بفتح: حتى هذه اللحظة القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة
قال القيادي في حركة فنح، منير الجاغوب، اليوم الأربعاء، إنه "حتى هذه اللحظة ترفض القيادة الفلسطينية استلام اموال المقاصة.
جاء ذلك بعد القرصنة الإسرائيلية الكبيرة لأموال المقاصة، ومحاولة فرض شروط على أوجه صرفها وتحديدا ما يتعلق في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان كبير من السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأكد الجاغوب عبر صفحته على (فيسبوك)، أن "القيادة تصر ان هذه أموال الشعب الفلسطيني وهي التي تحدد طريقة صرف هذه الاموال وليس الاحتلال".
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