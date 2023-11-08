بلدية غزة: خدمة جمع النفايات اقتصرت على المستشفيات ومراكز الإيواء بسبب شح الوقود

رام الله - دنيا الوطنأكدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن خدمة جمع النفايات اقتصرت اليوم على المستشفيات ومراكز الإيواء في المدينة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل الآليات وكذلك للمفاضلة في الخدمات التي تقدمها البلدية حيث يتم تشغيل نحو 20 بئراً لساعات محدودة لا تتحاوز ثلاثة ساعات بهدف توفير كميات من المياه للتقليل من حالة العطش الشديد الذي تشهده المدينة بسبب العدوان.وتسبب العدوان الإسرائيلي في حالة شلل كبيرة في الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين بسبب انقطاع الكهرباء، وشح الوقود، وتوقف مصادر معظم المياه.وكانت لجنة الطوارئ في بلدية غزة قد أعلنت أن مدينة غزة تواجه كارثة صحية وبيئية كبيرة بسبب تكدس النفايات وتسرب المياه العادمة للبحر وبركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان، ونقص حاد في المياه.يذكر أن بلدية غزة تحتاج يومياً نحو 7000 لتر من الوقود بالحد الأدنى لاستمرار عمليات الطوارئ وتقديم الخدمات الأساسية الأخرى.