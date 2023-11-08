بلينكن: لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة وقد نكون بحاجة لمرحلة انتقالية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن أن تبقى حماس مسيطرة على غزة"، وفق تعبيره.وأضاف في كلمة له: "نريد إنهاء الصراع في أسرع وقت لحماية المدنيين وقد نكون بحاجة إلى مرحلة انتقالية بعد الصراع"، مشدداً على أنه "يجب عدم فرض حصار على غزة أو اقتطاع أجزاء منها".وتابع: "ندعم حل الدولتين وعيش الفلسطينيين والإسرائيليين جنبا إلى جنب وبفرص متساوية"، لافتاً إلى أن "إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة والقادة الإسرائيليون أبلغونا بألا نية لديهم لفعل ذلك".