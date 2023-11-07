الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال شنّ الليلة الماضية أكثر من 250 غارة مخلفة مجازر عدة
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، إن طائرات الاحتلال شنت 250 غارة عدوانية، الليلة الماضية، مخلفة مجازر عدة بقصف المنازل في القطاع.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح مقتضب، أن أبرز هذه المجازر، استهداف منزل آل الاسطل الذي كان يأوي إلى جانب أصحابه عشرات النازحين من غزة والشمال، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية.
ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ32، حيث يرتكب الاحتلال فيه أبشع المجازر بحق المدنيين الآمنين في بيوتهم، ويستهدف المستشفيات ومحيطها، ما خلف أكثر من 10 آلاف شهيد غالبيتهم من الاطفال والنساء، إضافة لأكثر من 25 ألف جريح، وألفي مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة بالقطاع.
ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ32، حيث يرتكب الاحتلال فيه أبشع المجازر بحق المدنيين الآمنين في بيوتهم، ويستهدف المستشفيات ومحيطها، ما خلف أكثر من 10 آلاف شهيد غالبيتهم من الاطفال والنساء، إضافة لأكثر من 25 ألف جريح، وألفي مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة بالقطاع.
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