الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال شنّ الليلة الماضية أكثر من 250 غارة مخلفة مجازر عدة

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح مقتضب، أن أبرز هذه المجازر، استهداف منزل آل الاسطل الذي كان يأوي إلى جانب أصحابه عشرات النازحين من غزة والشمال، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية.



ويدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ32، حيث يرتكب الاحتلال فيه أبشع المجازر بحق المدنيين الآمنين في بيوتهم، ويستهدف المستشفيات ومحيطها، ما خلف أكثر من 10 آلاف شهيد غالبيتهم من الاطفال والنساء، إضافة لأكثر من 25 ألف جريح، وألفي مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة بالقطاع.



