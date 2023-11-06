مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

السفير العمادي: نستنكر مزاعم جيش الاحتلال حول وجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد بغزة

السفير العمادي: نستنكر مزاعم جيش الاحتلال حول وجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد بغزة
السفير القطري محمد العمادي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن استنكار دولة قطر الشديد مزاعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد للأطراف الصناعية في غزة دون أدلة ملموسة أو تحقيق مستقل، معتبراً ذلك محاولة مفضوحة لتبرير استهداف الاحتلال للأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين.

وأكد السفير العمادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن مستشفى الشيخ حمد في غزة أنشئ بشفافية وفقا لأعلى المعايير الدولية تحت إشراف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بموافقة إسرائيلية، لأهداف طبية واستفاد منه آلاف الأشخاص في غزة، مشدداً على أن مثل هذه المزاعم يجب ألا تطلق جزافا، مطالبا بألا يتم الأخذ بالرواية الإسرائيلية باعتبارها واقعا ماثلا دون تحقيق مستقل في ما تشكله من ادعاءات، محذرا في الوقت نفسه من استخدامها ذريعة لاستهداف المنشآت المدنية.

كما حذر الاحتلال الإسرائيلي من أن استهداف مستشفى الشيخ حمد في غزة يعني حرمان آلاف المرضى من خدماته، وسيضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في حق المدنيين ومرافق خدماتهم، لا سيما الفظائع التي طالت مؤخرا عددا من المستشفيات وقوافل الإسعاف.

وأوضح أن مستشفى الشيخ حمد في غزة، الذي تم إنشاؤه بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وبتنفيذ اللجنة، يقدم خدمات علاجية في أقسام الأطراف الصناعية، والتأهيل الحركي واللفظي، والعلاج الوظيفي، والتمريض، والنطق والبلع، والسمعيات، والأطفال، معتبراً المستشفى أحد أهم المرافق الطبية في غزة التي تقدم خدمات ضرورية لشريحة واسعة من المدنيين.

وطالب السفير العمادي المجتمع الدولي بالاصطفاف بحزم لإدانة استهداف الخدمات الصحية في غزة، وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية، محذرا من خطورة منح الاحتلال ضوءا أخضر لقصف سكان غزة وبنيتها التحتية بشكل عشوائي.

أخبار ذات صلة

السفير العمادي: نستنكر مزاعم جيش الاحتلال حول وجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد بغزة

السفير العمادي: نستنكر مزاعم جيش الاحتلال حول وجود أنفاق تحت مستشفى الشيخ حمد بغزة

الصحة بغزة:أكثر من 10 آلاف شهيد خلال العدوان.. والاحتلال يشن حرباً مسعورة على المستشفيات

الصحة بغزة:أكثر من 10 آلاف شهيد خلال العدوان.. والاحتلال يشن حرباً مسعورة على المستشفيات

القسام: دمرنا بمحاور القتال خلال 48 ساعة الأخيرة 27 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً

القسام: دمرنا بمحاور القتال خلال 48 ساعة الأخيرة 27 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً

قوة خاصة إسرائيلية تغتال أربعة فلسطينيين في مخيم طولكرم

قوة خاصة إسرائيلية تغتال أربعة فلسطينيين في مخيم طولكرم

اشتية: اقتطاع مبالغ جديدة من &quot;المقاصة&quot; قرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة

اشتية: اقتطاع مبالغ جديدة من "المقاصة" قرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة

الإعلامي الحكومي: بلاغات عن عشرات جثامين الشهداء بشوارع مدينة غزة جراء الغارات الليلة الماضية

الإعلامي الحكومي: بلاغات عن عشرات جثامين الشهداء بشوارع مدينة غزة جراء الغارات الليلة الماضية

بلدية غزة: كمية المياه التي تم ضخها منذ بدء العدوان تعادل ثلث احتياجات المدينة

بلدية غزة: كمية المياه التي تم ضخها منذ بدء العدوان تعادل ثلث احتياجات المدينة

الصحة بغزة: 9770 شهيداً منذ بدء الحرب.. وأمام المستشفيات ساعات فقط

الصحة بغزة: 9770 شهيداً منذ بدء الحرب.. وأمام المستشفيات ساعات فقط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 9770 شهيداً منذ بدء الحرب.. وأمام المستشفيات ساعات فقط

الصحة بغزة: 9770 شهيداً منذ بدء الحرب.. وأمام المستشفيات ساعات فقط

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قيادي بفتح: السلطة رفضت استلام المقاصة ولا رواتب بدون غزة

قيادي بفتح: السلطة رفضت استلام المقاصة ولا رواتب بدون غزة

أوباما: ما فعلته حماس كان مروعاً وأيضاً الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين &quot;لا يطاق&quot;

أوباما: ما فعلته حماس كان مروعاً وأيضاً الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين "لا يطاق"

أكثر من 50 شهيداً في مجزرة إسرائيلية جديدة بمخيم المغازي وسط القطاع

أكثر من 50 شهيداً في مجزرة إسرائيلية جديدة بمخيم المغازي وسط القطاع

تسعة شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلاً شرق غزة

تسعة شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلاً شرق غزة

الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة تجتمع على المستوى الوزاري في عمان

الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة تجتمع على المستوى الوزاري في عمان

هنية: نتصدى للعدوان بالميدان والسياسة

هنية: نتصدى للعدوان بالميدان والسياسة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

السيسي يدعو لموقف دولي &quot;حاسم&quot; لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً