القسام: دمرنا بمحاور القتال خلال 48 ساعة الأخيرة 27 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً





وتابع أبو عبيدة، في تصريح مقتضب، مساء اليوم الاثنين: "كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، والتحموا في اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وأوقعوا فيها خسائر محققة".



وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور داخل قطاع غزة، بمختلف أنواع الأسلحة والعبوات، في وقت يواصل فيه الاحتلال ارتكاب مئات المجازر بحق المدنيين بالقطاع، ضمن عدوانه المتواصل لليوم الـ31 على التوالي.





رام الله - دنيا الوطنقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "مجاهدو القسام دمروا في محاور القتال خلال الـ48 ساعة الأخيرة كليًا أو جزئياً 27 آلية عسكرية"