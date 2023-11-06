قوة خاصة إسرائيلية تغتال أربعة فلسطينيين في مخيم طولكرم

رام الله - دنيا الوطناغتالت قوة خاصة إسرائيلية، عصر اليوم الاثنين، أربعة شبان فلسطينيين داخل مركبتهم عند مدخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة، إن أربعة شبان استشهدوا وأصيب آخر بجروح، بعد أن فتحت قوة من جيش الاحتلال النار عليهم، خلال تواجدهم داخل مركبة، على مدخل مخيم طولكرم.وبحسب مصادر محلية، فقد "عرف من بين الشهداء الذين استشهدوا في عملية الاغتيال: عز الدين عواد (قائد كتائب القسام)، وجهاد مهراج شحادة (قائد كتيبة الرد السريع في كتائب الأقصى/ طولكرم)".وفي التفاصيل، فقد "كمنت قوات الاحتلال الخاصة في مركبة عمومية، وعند مرور المركبة التي يقلها المقاومين فتح الجنود النار عليها، فيما أفادت مصادر محلية بأن الجنود أطلقوا أكثر من 100 رصاصة على المركبة".