مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

الإعلامي الحكومي: بلاغات عن مئات جثامين الشهداء بشوارع مدينة غزة جراء الغارات الليلة الماضية

الإعلامي الحكومي: بلاغات عن مئات جثامين الشهداء بشوارع مدينة غزة جراء الغارات الليلة الماضية
قصف إسرائيلي على غزة - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنهم تلقوا عشرات البلاغات والمناشدات حول وجود مئات الجثامين لشهداء بالشوارع في مناطق مختلفة من مدينة غزة "ممن حاولوا التوجه للممر الآمن المزعوم، وممن حاول الاحتماء من غارات الليلة الماضية".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في تصريحات لقناة (الجزيرة)، اليوم الاثنين، أن القصف الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية جميع المستشفيات في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستكشف تفاصيل مجازر الاحتلال التي ارتكبها خلال الليلة.

وكان سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، قال في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، في اليوم الثلاثين العدوان الإسرائيلي على القطاع، إننا "نحذّر من التحريض المتواصل المتصاعد من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المستشفيات في قطاع غزة، وتكرار هذا الأمر بحق المراكز المدنية الآمنة سيكرر المحرقة الصهيونية التي ارتكبها الاحتلال في المستشفى المعمداني".

وتابع: "نستنكر بشدة التحريض الذي أصدره عشرات الأطباء الاحتلال بمطالبتهم تدمير مستشفى الشفاء والذي يتساوق مع تهديدات الاحتلال وتنفيذه لغارات جوية الليلة، هي الأعنف في محيط مستشفيات مدينة غزة، في تنكر واضح لدورهم الإنساني المفترض وتأكيد على العقلية الإجرامية لدى هؤلاء المحتلين وعبر عنها وزير ما يسمى التراث بدعوته قصف غزة بالنووي".

وشدد على أن  قطاع غزة بات يعاني من مجاعة شديدة، حيث يقضي المواطنون أكثر من 4 ساعات للحصول على الخبر و3 أخرى للحصول على المياه.

وأوضح أن الطواقم الحكومية سجلت 2300 مفقوداً فيما بلغ عدد شهداء القطاع 9770 منهم 4008 أطفال و2550 فتاة وامرأة و596 مسن، عدا عن إصابة 25 ألف مواطن.

كما سجلت الطواقم الحكومية 220 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل العدوان و40 ألف تضررت بشكل كلي وغير صالحة للسكن.

وتابع أن 53 إمام مسجد و175 كادراً من الطواقم الطبية استشهدوا، فيما دمّر الاحتلال 31 سيارة إسعاف وتضررت 115 مؤسسة صحية وأخرج عن الخدمة 16 مستشفى و32 مركزاً صحياً.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف والطوارئ لم تتمكن من إخراج الجرحى ولا تستطيع الوصول إلى عشرات الشهداء الموجودين في الطرقات التي يزعم الاحتلال أنها آمنة.

وقال إنه "حول ما يتعلق بالاتهامات التي كالها وزعمها الناطق باسم جيش الاحتلال حول مستشفيي حمد والأندونيسي، نؤكد أنها إدعاءات باطلة وغير صحيحة".

وأكد على أن"ما زعمه بحق مستشفى حمد بوجود أنفاق هي فتحة مخزن الوقود بحسب ما أعلن المكتب الهندسي المشرف على المشروع".

وواصل: نفنّد ادعاءات الاحتلال حول المستشفيات وهي تقدم خدمات طبية فقط، مستعدون لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع المستشفيات.

ودعا معروف الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر لحماية المستشفيات من غارات الاحتلال وتحريضه المستمر، ونضع مسؤولية حماية المستشفيات لا سيما الشفاء على عاتق الجهات الدولية بما فيها الأمم المتحدة،

وشدد على أن الاحتلال اعتمد التزييف وبث صوراً مفبركة لترويج ادعاءاته وأكاذيبه ضد مستشفيات قطاع غزة، حيث تحاول قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي التخلي عن مسؤوليتها وعدم الاعتراف بفشلها المركب أمام شعبها بتسويق الأكاذيب وإلقاء المسؤولية على المنظومة الصحية الفلسطينية تارة وبادعاء اتخاذ المقاومة للمدنيين دروعا بشرية تارة اخرى.

وأردف أن الاتهامات حول الوقود الذي بدأ ينفد من قطاع غزة هدفه مكشوف، وهو تبرير استمرار مخططه بتجويع وتدمير مقومات الحياة.

وبيّن أن أوامر الخروج التي يروجها الاحتلال عبر المنشورات الجوية والاتصالات والإعلانات الممولة على شبكات التواصل الاجتماعي هي دليل إدانة للاحتلال وليس لصالحه؛ لأنه يأمر المواطنين للتوجه إلى جنوب القطاع ويقصفهم في الطرق ويقطع وصول الإسعافات إليهم.

ولفت معروف إلى أنه يقطن في غزة وشمالها 900 ألف نسمة يمارس الاحتلال بحقهم القصف والدمار كما هو في محافظات القطاع الوسطى والجنوبية.

وأوضح أن المستشفيات التي يتحدث عنها الاحتلال تمت بتمويل وإشراف كامل من جهات مانحة ولم تكن لتقبل ان يكون هناك اي خطر يهدد هذه المرافق المدنية.

كما أشار إلى إن ادعاءات الناطق متضاربة وتناقض بعضها بعضا فمن جهة يدعي امتلاك المقاومة لخزانات وقود مليئة وفي ذات الوقت يتهمها بالاستيلاء على كميات الوقود المحدودة التي لا تكفي حاجة المستشفيات، ويتهم المقاومة باستخدام مستشفى الاندونيسي واسفله كمقر قيادة ثم يدعي انها تطابق الصواريخ من محيطها،

وشدد على أن ما يجري حرب تجويع وابادة وتهجير جماعي قسري والأكاذيب ضد المستشفيات تهدف لضرب كل المحرمات حتى يوصل الاحتلال رسالة لأهلنا في قطاع غزة بأنه لا مكان آمن ولا يوجد حصانة لأي شيء داخل غزة.

أخبار ذات صلة

الإعلامي الحكومي: بلاغات عن مئات جثامين الشهداء بشوارع مدينة غزة جراء الغارات الليلة الماضية

الإعلامي الحكومي: بلاغات عن مئات جثامين الشهداء بشوارع مدينة غزة جراء الغارات الليلة الماضية

بلدية غزة: كمية المياه التي تم ضخها منذ بدء العدوان تعادل ثلث احتياجات المدينة

بلدية غزة: كمية المياه التي تم ضخها منذ بدء العدوان تعادل ثلث احتياجات المدينة

الصحة بغزة: 9770 شهيداً منذ بدء الحرب.. وأمام المستشفيات ساعات فقط

الصحة بغزة: 9770 شهيداً منذ بدء الحرب.. وأمام المستشفيات ساعات فقط

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي في رام الله

تفاصيل لقاء الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي في رام الله

خطة إسرائيلية لإدخال الوقود إلى القطاع.. هذه تفاصيلها

خطة إسرائيلية لإدخال الوقود إلى القطاع.. هذه تفاصيلها

الخارجية: تصريحات الوزير الياهو حول القنبلة الذرية تعكس ما تقوم به إسرائيل ضد القطاع

الخارجية: تصريحات الوزير الياهو حول القنبلة الذرية تعكس ما تقوم به إسرائيل ضد القطاع

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

تعليق حماس على تصريح وزير إسرائيلي بشإن احتمال إسقاط قنبلة نووية على غزة

تعليق حماس على تصريح وزير إسرائيلي بشإن احتمال إسقاط قنبلة نووية على غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أكثر من 50 شهيداً في مجزرة إسرائيلية جديدة بمخيم المغازي وسط القطاع

أكثر من 50 شهيداً في مجزرة إسرائيلية جديدة بمخيم المغازي وسط القطاع

تسعة شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلاً شرق غزة

تسعة شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلاً شرق غزة

الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة تجتمع على المستوى الوزاري في عمان

الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة تجتمع على المستوى الوزاري في عمان

هنية: نتصدى للعدوان بالميدان والسياسة

هنية: نتصدى للعدوان بالميدان والسياسة

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال

الصحة: 231 شهيداً في 10 مجازر كبرى ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية

الصحة: 231 شهيداً في 10 مجازر كبرى ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية

حماس تُحمل بايدن وإدارته المسؤولية عن مسلسل المجازر بالقطاع

حماس تُحمل بايدن وإدارته المسؤولية عن مسلسل المجازر بالقطاع

رشيدة طليب تتهم بايدن بتأييد &quot;الإبادة الجماعية&quot; للفلسطينيين

رشيدة طليب تتهم بايدن بتأييد "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

السيسي يدعو لموقف دولي &quot;حاسم&quot; لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً