الصحة بغزة: 9770 شهيداً منذ بدء الحرب.. وأمام المستشفيات ساعات فقط

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إن 9770 مواطناً استشهدوا منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينهم 4800 طفل 2550 سيدة.وأضاف في مؤتمر صحفي بمستشفى الشفاء بغزة، بأن مستشفيات قطاع غزة عاجزة تماماً عن تقديم أي خدمة صحية وأمامها ساعات فقط.وناشد القدرة كل الأطراف ضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات بما فيها الوقود، مشيراً إلى أنه "لا توجد ممرات آمنة وهي كذبة والاحتلال يستخدمها للانقضاض على أبناء شعبنا".