خطة إسرائيلية لإدخال الوقود إلى القطاع.. هذه تفاصيلها

ذكر موقع (أكسيوس) الأميركي، بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بشأن "خطة مفصلة" لإدخال الوقود إلى جنوب قطاع غزة.





ونقل الموقع عن مصدر قوله: بأن مسؤولين إسرائيليين عملوا مع منظمات إغاثة دولية لحساب كميات الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية "لفترة قصيرة ومحدودة".





حسب الخطة، التي ستتطلب موافقة نهائية من مجلس الحرب الإسرائيلي، فإن ناقلات الوقود ستدخل من مصر إلى قطاع غزة، وعلى متنها كميات محددة من الوقود.





وسيرافق كل ناقلة وقود فريق من الأمم المتحدة يراقبها عن كثب، ويتأكد من تسليم الوقود إلى المستشفيات للغرض المقصود.





وذكر مسؤولون إسرائيليون أنه "عندما ينفد الوقود مرة أخرى، ستتم العملية مجددا لفترة زمنية قصيرة ومحدودة"، وأشاروا إلى أن هناك حاليا ما يكفي من الوقود في غزة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والمرافق الإنسانية الأخرى.





وترفض سلطات الاحتلال حتى الآن السماح بدخول الوقود قائلة إن حركة حماس تستخدمه في هجماتها، وفق زعمها.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صاموئيل وربيرغ، قال إن "الولايات المتحدة تعمل بشكل نشط لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى قطاع غزة، ولحث إسرائيل على السماح بإدخال مستويات الوقود اللازمة دون توجيهها من قبل حماس".



وأضاف: "نحن نواصل التأكيد على الحاجة الملحة للوقود في غزة، ونناقش مع شركائنا الإسرائيليين الطرق الممكنة للسماح بإدخاله من أجل المدنيين"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



رام الله - دنيا الوطنيشار إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة إنسانية فادحة، حيث نزح مئات الآلاف من شمال القطاع إلى الجنوب، كما لا يسمح سوى بمرور عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.