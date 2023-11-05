الخارجية: تصريحات الوزير الياهو حول القنبلة الذرية تعكس ما تقوم به إسرائيل ضد القطاع

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، "التصريحات العنصرية الهمجية التي أدلى بها وزير التراث الفاشي الياهو، أحد شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها".واعتبرت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم الأحد، هذه التصريحات اعلانا صريحا واقراراً واضحاً بما تقوم به دولة الاحتلال ضد شعبنا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاسا واضحا لحملات التحريض التي ينادي بها اركان الحكم في اسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد اسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وحماية المدنيين.وأكدت أن دعوات الوزير الفاشي الياهو، امتداد للمواقف والسياسة الاسرائيلية التي تنكر وجود الفلسطيني على ارضه وترفض الاعتراف بحقوقه وتتهرب من دفع استحقاقات السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.وأكدت الخارجية أن هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوما.