خمسة شهداء برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناستشهد، اليوم الأحد، خمسة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم طفل، في محافظتي القدس والخليل.ففي القدس، استشهد أربعة مواطنين، وهم: الطفل رامي عز موسى عودة (17 عاما)، متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية جنوبًا قبل ايام، ونبيل عبد الرؤوف حلبية (20 عاما) بإطلاق قذيفة "انيرجا" باتجاهه بعد هدم جرافة الاحتلال أجزاء من المنزل المحاصر الذي كان بداخله، والشابين موسى ضياء موسى زعرور (22 عاما)، ومهند أحمد عفانة (20 عاما) متأثرين بجروحهما التي أصيبا بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرقًا.ومن الخليل، استشهد الشاب أحمد حابس دبابسة (22 عاما) برصاصة في البطن، خلال مواجهات اندلعت في بلدة نوبا شمالاً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وترتفع بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 152 شهيداً.