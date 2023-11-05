تعليق حماس على تصريح وزير إسرائيلي بشإن احتمال إسقاط قنبلة نووية على غزة





وحذّرت من أن الصمت أو التقاعس الدولي، سيعدّ تشجيعاً لهؤلاء الإرهابيين القتلة، على مواصلة مجزرة القرن وحرب الإبادة ضد شعبنا؛ وسيجعل المنطقة بأسرها على بركان لهب يهدد الإقليم والعالم.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إن "تصريح الوزير الإرهابي أميخاي إلياهو بإلقاء قنبلة نووية على غزة تعبير عن نازية الاحتلال وممارسته الإبادة الجماعية بعد فشله عسكرياً أمام المقاومة".وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن تصريح ما يسمى وزير التراث في الحكومة الصهيونية أميخاي إلياهو بأن "إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة هو أحد الحلول" لم يأت من فراغ و"إنما هو تعبير عن مستوى الانحطاط والنازية والسادية التي تدور في أروقة وعقل هذا الكيان المحتل القائم على القتل والإبادة الجماعية، والتعامل مع الآخر على أنهم حيوانات بشكل بشر كما ورد على لسان وزير حرب الاحتلال بيني غانتس في الأيام الأولى لهذا العدوان الوحشي على شعبنا في قطاع غزة".ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات العلاقة أخذ تصريح هذا النازي الإرهابي المجرم وتصريحات قيادات الاحتلال على محمل الجد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لوقف هذا الكيان عن حرب الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة، ومحاسبة قادة الكيان على جرائمهم الفظيعة.