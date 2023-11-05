نتنياهو يُصدر قراراً بعد تصريح أحد وزرائه باحتمال إسقاط قنبلة نووية على غزة

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الأخير قرر إيقاف وزير التراث عميحاي إلياهو، عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.جاء ذلك بعدما صرح الوزير الإسرائيلي، إن "إسقاط قنبلة ذرية على غزة أحد الاحتمالات".وخلال لقاء مع راديو (كول براما) الإسرائيلي، وجه الصحفي سؤالاً للوزير إلياهو "هل ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة؟"، فأجاب الوزير: هذا أحد الاحتمالات".وأضاف: "كما أنني أتمنى عودة الأسرى، لكن هناك أثمان في الحرب، هذه طريقة لفحص ما يخيفهم وما الذي سيخلق الردع"، وفق تعبيره.من جهته، وصف زعيم المعارض، يائير لابيد، تصريحات عميحاي إلياهو، بأنه تصريح "صادم ومجنون من وزير غير مسؤول".وأضاف: "لقد أساء إلى عائلات الأسرى، وأذى المجتمع، وأضر بمكانتنا الدولية، على نتنياهو أن يطرده من الحكومة".