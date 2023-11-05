وزير إسرائيلي: إسقاط قنبلة ذرية على غزة أحد الاحتمالات.. ولبيد: تصريح مجنون وغير مسؤول

في السياق، قال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، إن "تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسؤولية ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل".





وأضاف: "لقد أساء إلى عائلات الأسرى، وأذى المجتمع، وأضر بمكانتنا الدولية، على نتنياهو أن يطرده من الحكومة".

من جهته، وصف زعيم المعارض، يائير لابيد، تصريحات عميحاي إلياهو، بأنه تصريح "صادم ومجنون من وزير غير مسؤول".