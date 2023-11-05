وزير إسرائيلي: إسقاط قنبلة ذرية على غزة أحد الاحتمالات.. ولبيد: تصريح مجنون وغير مسؤول
قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الأحد، إن "إسقاط قنبلة ذرية على غزة أحد الاحتمالات".
وخلال لقاء مع راديو (كول براما) الإسرائيلي، وجه الصحفي سؤالاً للوزير إلياهو "هل ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة؟"، فأجاب الوزير: هذا أحد الاحتمالات".
وأضاف: "كما أنني أتمنى عودة الأسرى، لكن هناك أثمان في الحرب، هذه طريقة لفحص ما يخيفهم وما الذي سيخلق الردع"، وفق تعبيره.
في السياق، قال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، إن "تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسؤولية ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل".
من جهته، وصف زعيم المعارض، يائير لابيد، تصريحات عميحاي إلياهو، بأنه تصريح "صادم ومجنون من وزير غير مسؤول".
من جهته، وصف زعيم المعارض، يائير لابيد، تصريحات عميحاي إلياهو، بأنه تصريح "صادم ومجنون من وزير غير مسؤول".
وأضاف: "لقد أساء إلى عائلات الأسرى، وأذى المجتمع، وأضر بمكانتنا الدولية، على نتنياهو أن يطرده من الحكومة".
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