قيادي بفتح: السلطة رفضت استلام المقاصة ولا رواتب بدون غزة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة فتح، منير الجاغوب، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية رفضت استلام أموال المقاصة من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً بأنه "لا رواتب بدون غزة".وأوضح في تغريدة عبر منصة (إكس)، بأن الاحتلال بموضوع المقاصه ماضٍ في فصل الضفة عن غزة، مشيراً إلى أن "الرئيس الراحل أبو عمار وافق على غزة أريحا أولاً لكسر هذه المعادلة".وتابع: "الانقلاب كان هدفه أيضا الفصل وبقيت السلطة تدفع التزاماتها وقيل أنها تمول الانقلاب ولكن الهدف كان عدم الفصل ولا يجوز السماح للاحتلال الآن ممارسة الفصل بهذه الطريقه".وأردف الجاغوب: تحية للرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء و حسين الشيخ الذين رفضوا ذلك، ليس تمجيداً، ولكن كلمة حق".