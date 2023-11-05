مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

أوباما: ما فعلته حماس كان مروعاً وأيضاً الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين "لا يطاق"

أوباما: ما فعلته حماس كان مروعاً وأيضاً الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين "لا يطاق"
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، إن "ما فعلته حركة حماس كان مروعا، وليس هناك أي مبرر له. والصحيح أيضا أن الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يطاق".

واعتبر في تصريحات لصحيفة (نيويورك تايمز) بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة، أن "الجميع متواطئ إلى حد ما"، معتبراً أن الآلاف من مساعديه السابقين جميعاً "متواطئون إلى حد ما" في إراقة الدماء الحالية.

وخلال مقابلة مع موظفيه السابقين في شيكاغو، يوم الجمعة، قال أوباما: "أنظر إلى ما يحدث وأفكر مرة أخرى، ما الذي كان يمكنني فعله خلال فترة رئاستي نحو هذا الأمر؟ لكن هناك جزءا مني ما يزال يقول: حسنا، هل كان هناك شيء آخر كان بإمكاني فعله؟".

وحث الرئيس الأميركي الأسبق مساعديه على "فهم الحقيقة كاملة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية، وتابع: "الصحيح كذلك أن هناك تاريخا للشعب اليهودي قد يطاله النسيان ما لم يخبرك أجدادك أو أجداد أجدادك، أو عمك أو عمتك بقصص عن جنون معاداة السامية. والصحيح أيضا أن هناك أشخاصا يموتون الآن، ولا علاقة لهم بما فعلته حماس".

وسبق لأوباما أن انتقد، قبل أيام، قرار إسرائيل قطع الإمدادات عن قطاع غزة المحاصر، في خضم الحرب التي تشنها على حركة حماس، محذرا من التداعيات الخطيرة التي ينطوي عليها هذا القرار.

وأوضح: "قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الغذاء والماء والكهرباء لا يهدد فقط بتفاقم الأزمة الإنسانية، فمن الممكن أن يؤدي أيضا إلى تصلب التوجهات الفلسطينية لأجيال".

أخبار ذات صلة

وزير إسرائيلي: إسقاط قنبلة ذرية على غزة أحد الاحتمالات.. ولبيد: تصريح مجنون وغير مسؤول

وزير إسرائيلي: إسقاط قنبلة ذرية على غزة أحد الاحتمالات.. ولبيد: تصريح مجنون وغير مسؤول

قيادي بفتح: السلطة رفضت استلام المقاصة ولا رواتب بدون غزة

قيادي بفتح: السلطة رفضت استلام المقاصة ولا رواتب بدون غزة

أوباما: ما فعلته حماس كان مروعاً وأيضاً الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين &quot;لا يطاق&quot;

أوباما: ما فعلته حماس كان مروعاً وأيضاً الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين "لا يطاق"

أكثر من 50 شهيداً في مجزرة إسرائيلية جديدة بمخيم المغازي وسط القطاع

أكثر من 50 شهيداً في مجزرة إسرائيلية جديدة بمخيم المغازي وسط القطاع

تسعة شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلاً شرق غزة

تسعة شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلاً شرق غزة

الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة تجتمع على المستوى الوزاري في عمان

الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة تجتمع على المستوى الوزاري في عمان

هنية: نتصدى للعدوان بالميدان والسياسة

هنية: نتصدى للعدوان بالميدان والسياسة

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تُحمل بايدن وإدارته المسؤولية عن مسلسل المجازر بالقطاع

حماس تُحمل بايدن وإدارته المسؤولية عن مسلسل المجازر بالقطاع

رشيدة طليب تتهم بايدن بتأييد &quot;الإبادة الجماعية&quot; للفلسطينيين

رشيدة طليب تتهم بايدن بتأييد "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين

سلامة معروف: الاحتلال يتعمد قصف واستهداف مقومات الحياة بغزة بينها مشاريع الطاقة الشمسية

سلامة معروف: الاحتلال يتعمد قصف واستهداف مقومات الحياة بغزة بينها مشاريع الطاقة الشمسية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدخل مستشفى الشفاء

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدخل مستشفى الشفاء

نصر الله: دخلنا المعركة بعد يوم من الحرب و&quot;طوفان الأقصى&quot; معركة فلسطينية بالكامل

نصر الله: دخلنا المعركة بعد يوم من الحرب و"طوفان الأقصى" معركة فلسطينية بالكامل

غزة: الصحة تُوجه نداءً عاجلاً إلى كل العالم وكافة المؤسسات الدولية

غزة: الصحة تُوجه نداءً عاجلاً إلى كل العالم وكافة المؤسسات الدولية

رئيس الوزراء الإيرلندي: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب للانتقام

رئيس الوزراء الإيرلندي: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب للانتقام

تشييع جثمان مراسل تلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب في خانيونس

تشييع جثمان مراسل تلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب في خانيونس

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

السيسي يدعو لموقف دولي &quot;حاسم&quot; لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً