تسعة شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلاً شرق غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد، مساء اليوم السبت، تسعة مواطنين، في قصف لطائرات الاحتلال، استهدف منزلا، شرق مدينة غزة.وأغارت طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الخولي في محيط شارع البساتين بمنطقة عسقولة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين، وإصابة آخرين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.وأوضحت أن 9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر 2200.