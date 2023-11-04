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شؤون فلسطينية

الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة تجتمع على المستوى الوزاري في عمان

الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة تجتمع على المستوى الوزاري في عمان
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب مع العاهل الأردني في عمان
رام الله - دنيا الوطن
جرى اليوم السبت في العاصمة الأردنية عمان، اجتماع  لكل من الاردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وفلسطين والولايات المتحدة الأميركية على المستوى الوزاري.

 وجرى خلال الاجتماع الذي دعت اليه الأردن، بحث السبل لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة والقدس، من جانبه قدم رئيس الوفد الفلسطيني حسين الشيخ، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شرحاً تفصيليا للموقف الفلسطيني وطالب بالوقف الفوري  للعدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب، في ظل القصف الهمجي على المدنيين العزل في قطاع غزة 

واكد امين سر اللجنة التنفيذية على ضرورة فتح ممرات انسانية دائمة لادخال المواد الاغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن. معتبراً أن استهداف المدنيين الآمنين في بيوتهم وفي المستشفيات والمدارس وهدم العمارات على رؤوس اصحابها، جرائم وحشية لا يمكن  السكوت عليها ويجب وقفها على الفور، مؤكدا على وقف ارهاب المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق ابناء شعبنا في الضفة والقدس الشرقية. 

وجدد امين سر اللجنة التنفيذية رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة او القدس. 

وأكد على وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني احقوقه المشروعة وحريته واستقلاله وسيادته، في دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينين وفق قرار الامم المتحدة 194. 

وشدد على ان الحلول الامنية والعسكرية لن تؤدي  الا للمزيد من اراقة الدماء واستمرار دوامة العنف، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزء من الدولة الفلسطينية والحل السياسي يجب ان يكون شاملاً.

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