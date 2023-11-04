هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل.. والخارجية الفلسطينية ترحب

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بموقف جمهورية هندوراس المندد للابادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، والذي توجته بالاعلان عن خطوات دبلوماسية فعلية للتعبير عن هذا الاحتجاج بدءا باستدعاء سفيرها لدى دولة الاحتلال للتشاور.





واذ تعتبر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذا الموقف بأنه يعبر عن مسؤولية هندوراس العالية كعضو في المجتمع الدولي بأخذها خطوات ملموسة لوقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني وفي تكريس حق الشعب الفلسطيني في الحياة والعدالة والحرية.



