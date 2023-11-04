هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل.. والخارجية الفلسطينية ترحب
أعلن وزير خارجية هندوراس، إنريكي رينا، الجمعة، استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور على خلفية استمرار الهجمات المستمرة على قطاع غزة.
وأشار وزير خارجية هندوراس عبر حسابه في منصة (إكس)، إلى أن قرار استدعاء السفير روبيرتو مارتينز جاء على خلفية الأوضاع الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بموقف جمهورية هندوراس المندد للابادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، والذي توجته بالاعلان عن خطوات دبلوماسية فعلية للتعبير عن هذا الاحتجاج بدءا باستدعاء سفيرها لدى دولة الاحتلال للتشاور.
واذ تعتبر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، هذا الموقف بأنه يعبر عن مسؤولية هندوراس العالية كعضو في المجتمع الدولي بأخذها خطوات ملموسة لوقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني وفي تكريس حق الشعب الفلسطيني في الحياة والعدالة والحرية.
وتأمل الوزارة من ان تستكمل هندوراس هذا الموقف المبدئي بخطوات اخرى للعدول عن قرارات حكومتها السابقة التي خرقت القانون الدولي بنقل سفارتها لدى دولة الاحتلال الى القدس. كما وتأمل الوزارة من باقي الدول ان تتخذ مواقف شجاعة مشابهة واعادة النظر في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة الاحتلال التي ترتكب افظع الجرائم بحق الانسانية والتي تتطلب المحاسبة الفورية.
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