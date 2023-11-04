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شؤون فلسطينية

الصحة: 231 شهيداً في 10 مجازر كبرى ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية

الصحة: 231 شهيداً في 10 مجازر كبرى ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر كبرى خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 231 شهيداً، مشيراً إلى ارتفاع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات القطاع إلى 1006 مجازر.

وأكد  في مؤتمر صحفي بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 9488 شهيدا منهم 3900 طفلا و2509 سيدة وإصابة 24158 الف بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء والمسنين، لافتاً إلى أنه تم تلقي 2000 بلاغا عن مفقودين منهم 1250 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض.

وقال القدرة إن "مجزرة مدرسة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم راح ضحيتها 15 شهيداً و 70 جريحاً".

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