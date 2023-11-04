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شؤون فلسطينية

حماس تُحمل بايدن وإدارته المسؤولية عن مسلسل المجازر بالقطاع

حماس تُحمل بايدن وإدارته المسؤولية عن مسلسل المجازر بالقطاع
مجزرة مدرسة الفاخورة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بأن الرئيس الأميركي، جو بايدن وإدارته، يتحمّلون المسؤولية عن مسلسل المجازر والتي آخرها استهداف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين من الأطفال والنساء.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه في استمرار لسياسة الاستهداف الوحشي للمدنيين والنازحين؛ شن الاحتلال غارّة بالطيران الأمريكي على ساحة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا، والتي تضم العدد الأكبر من النازحين الذين فقدوا بيوتهم بفعل القصف الهمجي، لتُوقِع عشرات الشهداء والجرحى، كلهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد يوم واحد من استهداف مدرسة أسامة بن زيد بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وشددت الحركة على أن "الاحتلال المجرم الذي يرتكب هذه المجازر الوحشية بهدف تهجير شعبنا، تحت ضغط القصف والإبادة والتطهير العرقي؛ إنما يقوم بهذه الجرائم بغطاء مباشر من الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن، الذي يتحمّل وإدارته المسؤولية كاملة عن جرائم الإبادة التي يشّنّها جيش الاحتلال الفاشي والفاشل ضد المدنيين في قطاع غزة".

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