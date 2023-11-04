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شؤون فلسطينية

رشيدة طليب تتهم بايدن بتأييد "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين

رشيدة طليب تتهم بايدن بتأييد "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين
النائبة رشيدة طليب
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت النائبة الأميركية فلسطينية الأصل، رشيدة طليب، الرئيس جو بايدن بتأييد "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين.

وقالت عبر فيديو نشرته الجمعة على منصة (إكس)، إن الأميركيين "سيتذكرون أفعاله" عندما يحين موعد إعادة انتخابه عام 2024.

ويبدأ الفيديو بلقطات لتفجيرات ومشاهد دامية من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما قالت طليب: "سيدي الرئيس، الشعب الأميركي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر في عام 2024"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وجاء في النص الموجود مع الفيديو، أن "بايدن أيد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الشعب الأميركي لن ينسى. بايدن، ادعم وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في عام 2024".

وتعليقا على موقف النائبة، قال السيناتور جيف ميركلي الديمقراطي من ولاية أوريغون، لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأميركية، إن "ادعاء طليب بالإبادة الجماعية كان صادماً"، وأوضح "أنا لا أتفق مع ذلك على الإطلاق".

كما قال ميركلي إنه يتفق مع بايدن على الحاجة إلى "وقف إنساني للقصف الإسرائيلي في غزة".

واستشهد منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكثر من 9000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 23 ألف آخرين، جراء عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

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