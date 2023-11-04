مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

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قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع

قبل لقاء بلينكن.. اجتماع عربي أميركي في عمان لبحث تطورات العدوان على القطاع
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
يعقد اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، اجتماع تنسيقي، يضم وزراء خارجية دول عربية، بالإضافة إلى مسؤول فلسطيني، توطئة لاجتماع مشترك مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

ووفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأردنية، فإن الوزراء هم، وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، إضافة الى وزير خارجية البلد المستضيف، الأردن.

ويتطلع الوزراء الخمسة نحو "تنسيق مواقفهم ومطالبهم التي سيطرحونها امام الوزير الأمريكي ضمن جهودهم الهادفة الى تحقيق لوقف للحرب في قطاع غزة تجنبا لما تسبّبه من كارثة إنسانية"، على حد تعبير بيان الخارجية الأردنية.

في سياق متصل، قال الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله الثاني أبلغ المستشار الألماني، أولاف شولتس في اتصال هاتفي أمس الجمعة بأن المجتمع الدولي بحاجة ماسة للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لحماية المدنيين.

وأضاف العاهل الأردني أن السبيل الوحيد للسلام الدائم هو إحياء المفاوضات حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

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