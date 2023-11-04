سلامة معروف: الاحتلال يتعمد قصف واستهداف مقومات الحياة بغزة بينها مشاريع الطاقة الشمسية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم السبت، إن الاحتلال يتعمد خلال الساعات الأخيرة، قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة.وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، بأن الاحتلال ركز قصفه على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو منازل المواطنين، سيما في المناطق المحيطة بمستشفى الشفاء.وتابع بأن "المحرقة الاجرامية المسعورة ضد شعبنا وأرضنا ومقدراتنا التي يقوم بها المحتل منذ 29 يوماً، ولا يستثني فيها أحد ولا يتوقف ولا يأبه للقانون الدولي، هي نتيجة طبيعية للموقف المخزي من المجتمع الدولي ومنظماته الأممية، التي لم تستطع وقف هذه المحرقة".