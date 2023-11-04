شاهد: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عند مدخل مستشفى النصر بغزة

استهدفت غارة إسرائيلية صباح اليوم السبت، بوابة مستشفى النصر في شارع النصر شمال غزة، أسفرت عن استشهاد عشرات المواطنين من النازحين، واصابة العديد.





وكانت غارة إسرائيلية استهدفت أمس الجمعة، مدخل مستشفى الشفاء الأمر الذي أدى إلى استشهاد نحو 13 مواطناً وإصابة العشرات.



جاء ذلك في وقت استشهد فيه عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ29 على التوالي.



واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة النجار في موقف للمركبات وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات بجروح.



كما قصفت طائرات الاحتلال مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء بمدينة غزة، ما تتسبب بحريق كبير في المكان، وخروج المولد عن الخدمة، بجانب استهداف المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية في حي الرمال وسط غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال خزانا للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما تعرض 14 مركبا للصيد للحرق، بسبب القصف المكثف على طول ساحل بحر رفح.



وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية شرق بلدة القرارة بخانيونس، فيما دمرت مسجداً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.















رام الله - دنيا الوطن