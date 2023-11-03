مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

دولي

والدا زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي يغادران قطاع غزة

والدا زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي يغادران قطاع غزة
رئيس وزراء أسكتلندا وزوجته
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الأسكتلندي، حمزة يوسف، الجمعة، إن والدي زوجته غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، بعد أن علقا هناك لمدة شهر بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وكتب حمزة يوسف عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) (تويتر سابقا): "نشعر بارتياح لأن والدي ناديا (النقلة) تمكنا من مغادرة غزة".

وأعرب عن شكره كل الذين بعثوا برسائل الدعم خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وفي الوقت ذاته، أكد أن "أفكارنا مع أولئك الذين لم يتمكنوا من المغادرة ولا يزالون يعانون في غزة. سنواصل رفع أصواتنا من أجل السلام".

وقال رئيس الوزراء الأسكتلندي إن والدي زوجته تمكنا من دخول معبر رفح بين قطاع غزة ومصر صباح الجمعة، معتبراً أن الأسابيع الأربعة الأخيرة كانت "كابوسا مستمرا للعائلة".

وجدد دعوته "لكل الأطراف للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممر إنساني، بما يسمح بتدفق المساعدات والمواد الأساسية بما في ذلك الوقود، حتى تصل السكان الذين يعانون من العقوبات الجماعية منذ وقت طويل، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وكان والدا زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي قد وصلا إلى غزة في زيارة قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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