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شؤون فلسطينية

نصر الله: طوفان الأقصى معركة فلسطينية بالكامل وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي

نصر الله: طوفان الأقصى معركة فلسطينية بالكامل وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني، حسن نصر الله، إن إخفاء عملية السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي "لا تأثير له مطلقاً على أي من جبهات المقاومة الأخرى"

وأضاف في خطاب له اليوم الجمعة، أن "أداء حركة حماس ثبت وأكد الهوية الفلسطينية المطلقة لعملية طوفان الأقصى مشيراً إلى أن قرارها الفلسطيني تثبت أنها فلسطينية بالكامل". 

وشدد على أن القرار لدى حركات المقاومة هو لدى قيادات حركات المقاومة وإيران تتبنى وتدعم وتساند، مؤكداً بأن "طوفان الأقصى معركة فلسطينية بالكامل وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي".

وقال الأمين العام لـ (حزب الله)، إن "الولايات المتحدة سارعت للامساك بكيان الاحتلال ليستعيد زمام المبادرة وهو لم يتمكن من استعادتها حتى الآن وتقديم المساعدة والمساندة له بكل الأشكال، هذه السرعة الأمريكية لاحتضان إسرائيل ودعمها وسندها كشف ضعف هذا الكيان".

وأضاف: "منذ الساعات الأولى بعثت أميركا الأساطيل لدعم إسرائيل.. أين سلاح الجو والجيش الذي كنتم تفتخرون أنه الأقوى في المنطقة؟

وأكد أنه "منذ اليوم الأول قررت الإدارة الأمريكية فتح المخازن لتزويد "إسرائيل" بالأسلحة الاستراتيجية، ومنذ الساعات الأولى طلبت الحكومة عندهم الأموال والسلاح... هل هذه دولة قوية وهي تحتاج لكل هذا الدعم والحشد الغربي؟"

وتابع: بأن "التضحيات القائمة في غزة والضفة وعلى كل الجبهات مستحقة، النتائج والإنجازات تستحق كل هذه التضحيات، لأنها أسست لمرحلة جديدة من الصراع مع العدو، وأسست لمرحلة جديدة في مصير الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة".

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