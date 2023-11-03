غزة: الصحة تُوجه نداءً عاجلاً إلى كل العالم وكافة المؤسسات الدولية

وجهت وزارة الصحة، بغزة، اليوم توجه نداءً عاجلاً إلى كل دول وشعوب العالم وكافة المؤسسات الدولية.





وفيما يلي نص النداء الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





إزاء وجود مئات الحالات الخطيرة والحرجة من جرحى العدوان الإسرائيلي والتي فاقت قدرات وتحمل مجمع الشفاء الطبي مما يتطلب خروجها باتجاه مستشفيات جمهورية مصر العربية الا ان الاحتلال الإسرائيلي يصر على منع وصولها الى جنوب قطاع غزة وذلك بقطع الطرق واستهداف سيارات الإسعاف.





إننا في وزارة الصحة أبلغنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة توفير الحماية والممر الامن لخروج الجرحى الا ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر عجزت عن الحصول على موافقة الاحتلال الإسرائيلي.





وامام الحاجة الملحة لإنقاذ حياة الجرحى والتي يكفلها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة فإننا نضع الجميع عند مسئولياته.. ونعلن امام سمع العالم وبصره بانه سيتم تحريك قافلة من سيارات الإسعاف محملة بعدد كبير من الجرحى للتوجه بهم الى جنوب قطاع غزة سالكين طريق شارع الرشيد الساحلي وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر هذا اليوم الجمعة ونطلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرافقة القافلة والتي وسيتزامن مع خروجها عودة سيارات الإسعاف المحتجزة في جنوب قطاع غزة منذ الامس ولا تستطيع الحركة نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لها ولكل الطواقم الإنسانية الأخرى.

رام الله - دنيا الوطن