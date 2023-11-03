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مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء الإيرلندي: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب للانتقام

رئيس الوزراء الإيرلندي: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب للانتقام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في واحد من أقوى الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وصف رئيس الوزراء الإيرلندي، ليو فارادكار، اليوم الجمعة، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "شيء يقترب من الانتقام".

وقال فارادكار للصحفيين، خلال زيارة لكوريا الجنوبية، وفقا لتصريحات بثتها إذاعة آر.تي.إي الرسمية "أعتقد اعتقادا راسخا بأن.. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، حتى لا يعيدوا الكرّة".

وأضاف رئيس الوزراء الإيرلندي "ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئا أقرب إلى الانتقام.. ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا أعتقد أن إسرائيل ستضمن بهذا الشكل الحرية والأمن في المستقبل".


ورداً على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت تصرفات إسرائيل تعتبر جرائم حرب، قال فارادكار "ليس من اختصاصي أن أحدد"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

ووفق وزارة الصحة بغزة، فإن 9227 مواطناً استشهدوا منذ بدء الحرب على غزة، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء.

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