عاجل

  • سي إن إن عن مصدر دبلوماسي:بلينكن سيدفع إسرائيل نحو الموافقة على وقف مؤقت للغارات على غزة للسماح بالوساطة

  • سي إن إن عن مصادر:بايدن وكبار مستشاريه حذروا إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها العسكرية مع اشتداد الغضب العالمي

  • (سي إن إن) عن مصادر: بايدن ووزيرا خارجيته ودفاعه أكدوا خلال مباحثات خاصة مع الإسرائيليين تآكل الدعم لإسرائيل

  • ( سي إن إن): بايدن وكبار مستشاريه حذروا إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها العسكرية مع اشتداد الغضب العالمي

مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة #عاجل #دنيا_الوطن

شؤون فلسطينية

تشييع جثمان مراسل تلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب في خانيونس

تشييع جثمان مراسل تلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب في خانيونس
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيع مجموعة من الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، جثمان الزميل الصحفي، مراسل (تلفزيون فلسطين)، الشهيد محمد أبو حطب، وعدد من أفراد عائلته، في خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وشارك في التشييع مجموعة من الصحفيين وعلى رأسهم نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل، ومدير عام تلفزيون فلسطين في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة، وممثلون عن حركة فتح وعدد من أقارب الشهيد.

وشدد الأسطل في كلمة تأبين الشهيد أبو حطب، على أهمية توفير الحماية الدولية للصحفيين أثناء عملهم في فضح جرائم الاحتلال التي تستهدف الأطفال والمدنيين.

وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحث الأسطل المجتمع الدولي على وقف الجرائم بحق الصحفيين والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا، التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب، معربا عن استيائه من الصمت الدولي وعدم اتخاذ إجراءات صارمة للجم هذا العدوان وترك مدنيين عزل لمواجهة مصير مخيف.

من جانبهم، دعا المشاركون المجتمع الدولي بأسره إلى التحرك الفوري لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين من الهجمة الوحشية التي يتعرضون لها.

وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الشهيد أبو حطب قبل أن يوارى جثمانه الثرى.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت أمس منزل أبو حطب، ما أدى إلى استشهاده مع عدد من أفراد عائلته.

ووفقا لآخر إحصائية، بلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 28 صحفياً.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الإيرلندي: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب للانتقام

رئيس الوزراء الإيرلندي: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب للانتقام

تشييع جثمان مراسل تلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب في خانيونس

تشييع جثمان مراسل تلفزيون فلسطين الشهيد محمد أبو حطب في خانيونس

بلدية غزة تحذر من غرق أجزاء واسعة من المدينة بالصرف الصحي

بلدية غزة تحذر من غرق أجزاء واسعة من المدينة بالصرف الصحي

في أقل من 24 ساعة.. تسعة شهداء في مناطق متفرقة من الضفة

في أقل من 24 ساعة.. تسعة شهداء في مناطق متفرقة من الضفة

استشهاد عشرة من عمال القبور في مقبرة بيت لاهيا

استشهاد عشرة من عمال القبور في مقبرة بيت لاهيا

جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة جنود آخرين خلال المعارك في القطاع

جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة جنود آخرين خلال المعارك في القطاع

الاحتلال يُقرر اقتطاع المبالغ المخصصة لغزة ولذوي الشهداء والمعتقلين من أموال المقاصة

الاحتلال يُقرر اقتطاع المبالغ المخصصة لغزة ولذوي الشهداء والمعتقلين من أموال المقاصة

أبو عبيدة: دمرنا كتيبة دبابات وأعداد قتلى الاحتلال أكبر بكثير مما يُعلن

أبو عبيدة: دمرنا كتيبة دبابات وأعداد قتلى الاحتلال أكبر بكثير مما يُعلن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مقتل مُجند في عملية إطلاق نار عند مفرق بيت ليد قرب مدينة طولكرم

مقتل مُجند في عملية إطلاق نار عند مفرق بيت ليد قرب مدينة طولكرم

استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة

استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة

بلدية غزة: عملية جمع النفايات تواجه صعوبة كبيرة بسبب العدوان ونفاد الوقود

بلدية غزة: عملية جمع النفايات تواجه صعوبة كبيرة بسبب العدوان ونفاد الوقود

الإعلامي الحكومي بغزة: خروج 16 مستشفى في القطاع عن الخدمة

الإعلامي الحكومي بغزة: خروج 16 مستشفى في القطاع عن الخدمة

الخارجية الأميركية: لا يمكن لحماس الاستمرار بحكم وإدارة غزة وسنناقش مصيرها مع الشركاء

الخارجية الأميركية: لا يمكن لحماس الاستمرار بحكم وإدارة غزة وسنناقش مصيرها مع الشركاء

شهداء وإصابات باستهدافات إسرائيلية جديدة بمناطق متفرقة من القطاع

شهداء وإصابات باستهدافات إسرائيلية جديدة بمناطق متفرقة من القطاع

لجنة من سفارة فلسطين بالقاهرة بمعبر رفح لمتابعة شؤون الجرحى والمصابين

لجنة من سفارة فلسطين بالقاهرة بمعبر رفح لمتابعة شؤون الجرحى والمصابين

هنية: الحرب الحالية معركة بين من يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد

هنية: الحرب الحالية معركة بين من يؤمن بالتسامح والتعايش الحضاري وبين النازيين الجدد

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

السيسي يدعو لموقف دولي &quot;حاسم&quot; لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

السيسي يدعو لموقف دولي "حاسم" لإنفاذ وقف إطلاق نار وهدنة إنسانية فورية بالقطاع

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الأردن يستدعي سفيره في إسرائيل ويبلغها بعدم إعادة سفيرها إلى عمّان

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

الجيش المصري يكشف تفاصيل حادثة الانفجار في مدينة طابا فجراً

إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية

إصابة 5 أشخاص بسقوط صاروخ في طابا المصرية