بلدية غزة تحذر من غرق أجزاء واسعة من المدينة بالصرف الصحي

رام الله - دنيا الوطنحذرت لجنة الطوارئ في بلدية غزة من غرق أجزاء واسعة من المدينة بفعل قصف الاحتلال الإسرائيلي لخطوط صرف صحي ناقلة ورئيسة في حي الزيتون بالقرب من مسجد علي، وفي منطقة النفق وتخدم نحو نصف عدد سكان المدينة.وأفادت اللجنة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال الاسرائيلي استهدف الخط الناقل للصرف الصحي في شارع عون الشوا المعروف بشارع 8 بحي الزيتون والناقل لمياه الصرف الصحي من محطة B7 بالحي إلى محطة المعالجة في جنوب المدينة.وأوضحت أن الخط ينقل يومياً نحو 35 ألف كوب من المياه العادمة ويخدم مناطق حي الزيتون وجنوب حي الشجاعية وقد تتسرب هذه الكمية من المياه للشوارع مما يؤدي لغرق في هذه المناطق.وأضافت اللجنة أن استهداف خط الزيتون بالإضافة إلى قصف خط منطقة النفق قبل عدة أيام والذي ينقل المياه العادمة من منطقة شمال شرق المدينة إلى محطة المعالجة عبر محطة 5 (البقارة) والذي تتسرب من المياه العادمة لبركة الشيخ رضوان زاد من استفحال المشكلة ويشكل تهديد بحدوث غرق لهذه المناطق.وأوضحت أن خطي حي الزيتون ومنطقة النفق اللذان تضررا بفعل القصف يخدمان نحو 350 ألف نسمة في منطقتي جنوب شرق وشمال شرق المدينة.يذكر أن العدوان الاسرائيلي المتواصل للأسبوع الرابع على التوالي وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود وتضرر بعض محطات الصرف الصحي بفعل القصف أدى لتسرب كميات كبيرة من المياه العادمة للبحر مما جعل المدينة تواجه أزمة صحية وبيئية غير مسبوقة.ودعت البلدية كافة المؤسسات الدولية المختصة للضرورة التحرك العاجل وإنقاذ الأوضاع قبل انهيارها وحدوث ما لا يحمد عقباه.