في أقل من 24 ساعة.. تسعة شهداء في مناطق متفرقة من الضفة

رام الله - دنيا الوطناستشهد الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، تسعة مواطنين، في محافظات جنين ونابلس والقدس والخليل.ففي محافظة جنين، استشهد خمسة مواطنين، اثنان منهم جراء قصف طائرة مسيرة لأحد منازل المواطنين في مخيم جنين، وهما: وسيم أحمد زيود (23 عاما)، ويامن محمود جرار (17 عاما)، كما استشهد ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال، وهم: سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، ومعتز أبو الندى (26 عاما)، وأصيب 14 آخرون، أثنان منهم بجروح حرجة، وفق ما نقلت وكالة (وفا).وفي محافظة الخليل، استشهد الشابان: محمد سعيد عبد القادر العزة (36 عاما)، ووديع يحيى حسن النجار (33 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوب المدينة.وفي القدس، استشهد الشاب إبراهيم زهير إبراهيم زايد (29 عاما)، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين، شمال القدس المحتلة، كما أصيب شابان آخران بالرصاص، أحدهما في البطن ووصفت حالته بالخطيرة.وفي نابلس، استشهد الشاب عاصم جهاد رمضان (19 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في قرية تل جنوب غرب نابلس، الأربعاء الماضي.وبارتقاء الشبان التسعة في جنين ونابلس والقدس والخليل، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ الليلة الماضية إلى 9، ومنذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 143، ومنذ بداية العام الجاري إلى 351 شهيدا.