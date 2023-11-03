جيش الاحتلال يعلن مقتل أربعة جنود آخرين خلال المعارك في القطاع









وكان الجيش أعلن أمس الخميس، بأن 20 جندياً وضابطاً قتلوا من بدء العملية البرية في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الجمعة عن أسماء أربعة جنود من الجيش، قتلوا خلال المعارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية، في شمال قطاع غزة.وإضافة إلى ذلك، أصيب جندي في جيش الاحتلال من "الكتيبة 52"، وجندي آخر احتياطي من "الكتيبة 7008"، بجروح خطيرة خلال العملية في القطاع، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وانضم أمس ثلاثة جنود إلى قائمة ضحايا الجيش الذين قتلوا منذ بداية التوغل البري في القطاع.