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شؤون فلسطينية

تعليق حماس على تصريحات أميركية بشأن مصير قطاع غزة بعد العدوان

تعليق حماس على تصريحات أميركية بشأن مصير قطاع غزة بعد العدوان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان على غزة، "تصريحات وقحة ومرفوضة، فليس الشعب الفلسطيني الحر من تُفرض عليه الوصاية".

وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "إننا نقول وبوضوح إن محاولات التدخل السافر للولايات المتحدة لفرض واقع جديد يكون على مقاسهم وعلى مقاس الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة مرفوضة رفضاً تاماً، وسيتصدى لها أبناء شعبنا الفلسطيني بكل قوة".

وقالت الحركة إن "قرار ترتيب الوضع الفلسطيني هو قرار الشعب الفلسطيني، وهو وحده القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه".

وشددت الحركة على أن "تلك التصريحات والمخططات  الأمريكية الخبيثة هي أضغاث أحلامٍ في عقولهم؛ فشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة، سيكون لهم الغلبة على هذا الاحتلال الفاشي، وسيفرض شعبنا إرادته وينتزع حقوقه بالقوة لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

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