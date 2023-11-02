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شؤون فلسطينية

في اليوم الـ27.. أكثر من 9000 شهيد جراء العدوان والصحة تُحذر من كارثة وشيكة

في اليوم الـ27.. أكثر من 9000 شهيد جراء العدوان والصحة تُحذر من كارثة وشيكة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب مجزرة تلو أخرى ويركز على المناطق المأهولة بالسكان، لافتاً إلى أنه ارتكب 15 مجزرة في 24 ساعة، راح ضحيتها 256 شهيداً.

وأشار القدرة إلى ارتفاع عدد الشهداء في اليوم الـ 27 من العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 9061 منهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، محذراً من كارثة صحية وشيكة نتيجة توقف مولد الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، كل الأطراف توفير ممر آمن لتدفق المساعدات الطبية إلى غزة بشكل عاجل، محذراً من كارثة صحية وشيكة نتيجة قرب توقف مولد مستشفى الشفاء عن العمل.

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