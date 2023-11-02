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دولي

روسيا: لا حق لإسرائيل بالدفاع عن النفس لأنها دولة احتلال

روسيا: لا حق لإسرائيل بالدفاع عن النفس لأنها دولة احتلال
مندوب روسيا في الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت روسيا، يوم الأربعاء، أنه "ليس من حق إسرائيل الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لكونها دولة احتلال".

جاء الموقف الروسي على لسان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال كلمة ألقاها أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فقد أكد المندور الروسي على دعوة بلاده إلى "وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها. وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدا".

ودعا إلى السماح للوسطاء بـ"العمل على إيجاد حل دبلوماسي، بما في ذلك الإفراج السريع عن المحتجزين"، مشدداً على أن "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال".

ولفت إلى أن "الأمم المتحدة ليس لها الحق في أن تعطي إسرائيل تفويضا مطلقا للقيام بعملية برية في غزة"، متهماً الولايات المتحدة بالسعي إلى "دفع مجلس الأمن نحو إضفاء الشرعية على العملية البرية الإسرائيلية في غزة".

وأكد المندوب الروسي على أن مجلس الأمن الدولي لا يملك صلاحية إعطاء مثل هذا "التفويض المطلق"، موضحاً أن روسيا تدين "قتل المدنيين الإسرائيليين والأجانب"، لكن لا يمكنها "غض الطرف عن الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".

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